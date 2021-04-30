Держсекретар США відвідає Київ 5-6 травня – Держдепартамент

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 травня перебуватиме в Києві з візитом, повідомили у Державному департаменті США 30 квітня.

«Держсекретар вирушить до Києва, Україна, 5-6 травня, де він зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Держдепартаменті, Блінкен під час візиту також закличе до подальшого прогресу в програмі інституційних реформ в Україні, зокрема щодо антикорупційних дій, які є ключовими для розвитку демократії України, її економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

Перед візитом до України держсекретар перебуватиме в Лондоні на зустрічі міністрів «Групи семи».

Про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного місяця може прибути з візитом до України, раніше повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорного процесу.