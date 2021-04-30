Сенат затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступника держсекретаря США

Сенат США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних питань.

Раніше її кандидатуру схвалив комітет Сенату із закордонних справ.

З призначенням Нуланд привітав державний секретар США Ентоні Блінкен, відзначивши її великий досвід.

Президент США Джо Байден 13 лютого направив для схвалення до Сенату низку кадрових пропозицій, зокрема, він запропонував призначити Вікторію Нуланд заступником державного секретаря з політичних питань замість Девіда Гейла.

Нуланд в адміністрації колишнього президента США Барака Обами була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США. Її робота у відносинах із Україною й Росією часів Революції гідності 2013–2014 років викликала невдоволення Кремля.