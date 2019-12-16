Заступник держсекретаря США обговорив із Кулебою наступні кроки після «нормандського саміту»

Заступник державного секретаря США Девід Гейл обговорив із віцепрем’єр-міністром України Дмитром Кулебою наступні кроки після зустрічі лідерів «нормандського формату», повідомила пресслужба Державного департаменту США 16 грудня.
Під час зустрічі у Вашингтоні 13 грудня вони також мали дискусію про важливість подальшого прогресу України на шляху реформ.
Крім того, Гейл наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України в часи російсько агресії.
9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. Учасники домовилися про обмін утримуваними особами за форматом всіх на всіх та режим припинення вогню до кінця 2019 року.
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