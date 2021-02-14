Байден направив Сенату пропозицію призначили Нуланд заступницею держсекретаря

Президент США Джо Байден 13 лютого направив для схвалення до Сенату низку кадрових пропозицій, зокрема, він пропонує призначити Вікторію Нуланд заступником державного секретаря з політичних питань замість Девіда Гейла.

Про те, що Байден висунув кандидатуру Нуланд на посаду в Держдепартамент, стало відомо в січні.

Нуланд в адміністрації колишнього президента США Барака Обами була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США. Її робота у відносинах із Україною й Росією часів Революції гідності 2013–2014 років викликала невдоволення Кремля.