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14 лютого 2021, Київ 14:09
Новини | Міжнародні

Байден направив Сенату пропозицію призначили Нуланд заступницею держсекретаря

Про те, що Байден висунув кандидатуру Нуланд на посаду в Держдепартамент, стало відомо в січні

Президент США Джо Байден 13 лютого направив для схвалення до Сенату низку кадрових пропозицій, зокрема, він пропонує призначити Вікторію Нуланд заступником державного секретаря з політичних питань замість Девіда Гейла.

Про те, що Байден висунув кандидатуру Нуланд на посаду в Держдепартамент, стало відомо в січні.

Нуланд в адміністрації колишнього президента США Барака Обами була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США. Її робота у відносинах із Україною й Росією часів Революції гідності 2013–2014 років викликала невдоволення Кремля.

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