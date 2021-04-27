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27 квітня 2021, Київ 21:30
Новини | Політика

Порошенко назвав 5 «червоних ліній» для Зеленського перед ймовірною зустріччю з Путіним

«Кремль сьогодні вкотре наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас, але у нас інших питань до Росії не існує. Нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення», – сказав Порошенко

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у своєму зверненні назвав п’ять «червоних ліній» для президента України Володимира Зеленського у процесі мирного врегулювання на Донбасі перед його ймовірною зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним.

«Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України – це перша «червона лінія», порушувати яку категорично неприйнятно, як би не кортіло зустрітися з Путіним», – сказав Порошенко.

Ще одна «червона лінія», за його словами, – це неприпустимість поступок «у питанні національної ідентичності, а саме української мови і української церкви».

«Третя «червона лінія». Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохопного гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном», – сказав Порошенко.

Він також назвав неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: «відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України».

«П’ята «червона лінія». Ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті», – заявив лідер «ЄС».

Порошенко також застеріг Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом. «Кремль сьогодні вкотре наголосив, що Путін не хоче обговорювати із Зеленським Донбас, але у нас інших питань до Росії не існує. Нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення», – наголосив він.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому Зеленський додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Раніше він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.

У Кремлі 27 квітня заявили, що Путін не буде говорити про Донбас із Зеленським.

Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)
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Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)

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