Кремль: Путін не буде говорити про Донбас із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін може обговорювати зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським питання двосторонніх відносин, але не ситуацію на Донбасі, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, у Кремлі схвалюють ініціативу президента України щодо проведення зустрічі з Путіним. При цьому Пєсков заявив, що Путін «чітко виклав» ставлення до змісту цього діалогу.

«Такий діалог може стосуватися лише проблематики двосторонніх відносин... Чесно кажучи, якщо ми правильно зрозуміли, президент України говорив саме про те, що Донбас треба обговорювати і для цього потрібна зустріч... Тому в будь-якому випадку має бути прояснено ще багато деталей», – сказав речник Путіна.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що підготовка його зустрічі з Путіним триває: «Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться». При цьому Зеленський додав, що має значення зміст розмови, а не місце, де її проводити.

Раніше він запропонував російському президенту зустрітися на Донбасі, а Путін сказав, що готовий до зустрічі в Москві.