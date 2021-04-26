Макрон закликав Путіна зменшити напруженість на Донбасі й біля кордонів України

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив, серед іншого, посилення останнім часом напруженості на Донбасі й біля кордонів України, повідомили в Єлисейському палаці.

У перебігу розмови Макрон, зокрема, закликав Путіна здійснити сумлінне і тривале зниження напруженості з Україною, відвівши свої війська і важкі озброєння від кордону, чітко підтвердивши режим припинення вогню і поновивши вартий довіри діалог, мовиться в повідомленні.

Крім того, під час цієї розмови Макрон висловив серйозне занепокоєння станом здоров’я ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального і закликав Путіна дотримуватися основних прав людини.

Також, повідомили в Парижі, президент Франції висловив підтримку своєї країни її партнерам після недавньої серії вислань із Москви європейських дипломатів.

Президенти обговорили й ситуацію в Нагірному Карабасі й Лівії.

У Кремлі традиційно оприлюднили власну версію викладу цієї розмови з московської перспективи.

Зокрема, щодо України Путін, як мовиться в російському повідомленні, говорив про «внутрішньоукраїнський конфлікт», як Москва називає свою війну проти України, «провокаційні дії Києва, який цілеспрямовано загострює ситуацію на лінії контакту», і про необхідність «налагоджування прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і правове оформлення особливого статусу Донбасу».

Щодо недавніх вислань із Чехії і ще низки країн російських дипломатів, яких викрили як працівників російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, Путін, за версією Кремля, «наголосив на абсурдному характері висунених Прагою на адресу Росії обвинувачень і вжитих дій».

«Порушувалась і ситуація навколо О. Навального», – коротко згадано цю тему розмови.

Емманюель Макрон прийняв 16 квітня в Єлисейському палаці в Парижі президента України Володимира Зеленського, до їхніх переговорів відеозв’язком долучилася й канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Під час переговорів Зеленський, серед іншого, поінформував партнерів про порушення російськими гібридними силами перемир’я на окупованій частині Донбасу, державні керівники говорили про необхідність політичного рішення щодо цієї території.

Після тих переговорів Макрон заявив, що провідні держави світу мають визначити «чіткі червоні лінії» у відносинах із Росією і бути готовими вдаватися до санкцій, якщо Москва їх перетне.

Тоді ж у Парижі повідомили, що що в перебігу майбутньої розмови з Путіним Макрон говоритиме з ним про Україну.

Наприкінці березня Макрон і Меркель уже мали розмову з Путіним через відеозв’язок, і частина її теж була присвячена становищу в Україні, а саме на окупованій частині сходу країни.