Зеленський заявив про необхідність розширити «нормандський» формат і оновити «Мінськ»

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність розширення «нормандського» формату (до якого долучені Україна, Росія, Німеччина, Франція) й оновлення Мінських домовленостей. Як повідомила пресслужба голови держави, він сказав про це 27 квітня, перебуваючи з робочою поїздкою на Херсонщині.

«Це може бути розширення «нормандського» формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення», – сказав Зеленський.

Він також висловився за модернізацію й оновлення Мінського переговорного процесу.

«Я вважаю, що «Мінськ» повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але вважаю, що декілька пунктів повинні бути оновлені», – сказав президент.

Голова держави зауважив, що наразі в межах Мінського формату активно проходять переговори.

«Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять», – сказав Зеленський.

Щодо нещодавнього скупчення російських військ на східному кордоні України, то, за словами президента, Росія не перший рік вдається до тиску, і спільні зусилля України, європейських країн і США стосовно Москви створили можливості для деескалації.

«Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію», – сказав Зеленський.

За повідомленням ОП, під час робочої поїздки до Херсонської області Зеленський відвідав передові позиції військових на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Напередодні в інтерв’ю Financial Times президент України Володимир Зеленський закликав переглянути домовленості 2015 року та долучити до «нормандського» процесу Велику Британію, Канаду та США. Зеленський також закликав Захід підтримати зміни у «Мінських угодах».

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.