Один військовий загинув, троє поранені через підрив на вибуховому пристрої на Донбасі – ОТУ «Північ»

На Донбасі 27 квітня внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому пристрої загинув український військовий, ще троє – були поранені, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ», в районі відповідальності якого це сталося.

За повідомленням, поранених доправили до лікувального закладу, стан їхнього здоров’я задовільний.

«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обставини з’ясовуються», – заявили в ОТУ «Північ».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.