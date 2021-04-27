«Тревожным сигналом» назвали накануне в Кремле предложение президента Украины Зеленского присоединить Соединенные Штаты к «нормандскому формату». Тем временем глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что «достаточно быстро» США могут назначить спецпредставителя по урегулированию на Донбассе. Вашингтон не подтвердил и не опроверг эти слова Ермака. Но телефонный разговор американского и российского президентов Байдена и Путина в разгар концентрации войск России вблизи украинских границ, подтверждение Госдепартаментом обороной поддержки Киева – эти и другие факты эксперты считают свидетельством все более активного приобщения США к урегулированию.

«Сегодняшняя администрация хорошо знает Украину»

«Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США относительно урегулирования и прекращения войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украине», – таким образом глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак ответил на вопрос: чем именно сейчас «должны помочь» Украине Соединенные Штаты по урегулированию на Донбассе. А решение касательно спецпредставителя «может быть принято достаточно быстро», – сказал Ермак накануне в интервью интернет-изданию Liga.net. Залогом такого развития событий он считает то, что «сегодняшняя администрация хорошо знает Украину». А на уровне госсекретаря и администрации имеются тесные контакты. Какие-либо точные сроки назначения спецпредставителя США глава Офиса Зеленского называть не стал.

Также обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере

До этого заявления Ермака о желании официального Киева, чтобы присутствие США, Великобритании в переговорах о мире на Донбассе было более весомым, сообщил в эксклюзивном интервью Радио Свобода советник Андрея Ермака Алексей Арестович.

«Продолжаются постоянные консультации с США, с Британией, например. Но вопрос в том, что по «нормандскому формату» решают все четыре его нынешние стороны. То есть мало того, что Украина, Франция, Германия должны дать согласие. Еще Россия должна дать согласие. А теперь, учитывая состояние американо-российских отношений, какие перспективы, что Россия в ближайшее время даст согласие, если Путина назвали убийцей и не хотят с ним говорить?» – задался вопросом Алексей Арестович. При этом он отметил, что в любом случае желательно, чтобы присутствие американцев в соответствующих переговорах было усилено.

Как Волкер?

Возможно, это будет новая должность спецпредставителя по Донбассу, не исключил Арестович. Хотя, по его словам, возможны различные варианты. С июля 2017 года по сентябрь 2019-го спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины был Курт Волкер. В частности он провел несколько раундов консультаций относительно урегулирования на Донбассе с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Эти консультации прервались без достижения результатов.

Вашингтон не подтвердил и не опроверг слова Ермака и Арестовича по поводу американского спецпредставителя. Но телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина в разгар концентрации войск России вблизи украинских границ, неоднократные заявления высокопоставленных представителей США с предостережением в адрес Москвы, консультации госсекретаря Энтони Блинкена, начальника Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли и министра обороны Ллойда Остина с их украинскими коллегами – эти и другие факты эксперты считают подтверждением все более активного приобщения Соединенных Штатов к урегулированию на Донбассе.

«Данные разведки – самое ценное для Украины от США»

Посол Украины в Вашингтоне в 2014–2019 годах Валерий Чалый отметил Радио Донбасс.Реалии важность уже оказываемой поддержки Украины со стороны США. Независимо от того, будет ли расширен «нормандский формат», Соединенные Штаты в любом случае не остаются в стороне. Прежде всего это проявляется в существовании двусторонних программ поддержки Соединенными Штатами, говорит он.

«У нас имеются двусторонние программы. И что важно – программы по поставкам вооружений для обороны Украины (в том числе летальных вооружений). И может быть кардинально быстрое увеличение такой поддержки в случае агрессивных действий России. Вспомним в этой связи уже состоявшиеся поставки – например, противотанковых вооружений. Тех же «Джавелинов». Также очень ценна разведывательная информация. Она может поступать и от американских вертолетов Black Hawk, базируемых на Сицилии (Италия). Также она может поступать от британских самолетов-разведчиков. Данные разведки – самое ценное от союзников в этих условиях (усиления российской агрессии против Украины – ред.). Украина не имеет такой воздушной разведки, которой владеют страны НАТО, в частности Соединенные Штаты», – отметил Чалый.

Вспомним поставки тех же «Джавелинов»

Тревога России

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожным сигналом» предложение Владимира Зеленского присоединить к «нормандскому формату» США и, возможно, некоторые другие страны.

Также пресс-секретарь Путина раскритиковал возможные попытки изменить минский формат» переговоров по Донбассу. Песков таким образом прокомментировал интервью украинского лидера британской газете Financial Times. Пресс-секретарь Путина сказал, что видоизменение «минского процесса» невозможно в принципе. Переговорные стороны должны придерживаться этого процесса. А иначе будет не «видоизменение», а его конец, подчеркнул Песков.

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