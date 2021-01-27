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27 січня 2021, Київ 22:28
Новини | Політика

ОПУ про зустріч політичних радників лідерів «нормандської четвірки»: йшлося про «кроки» до миру на Донбасі

Востаннє самі лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі

В Офісі президента України вказали на факт зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції, яка відбулася 27 січня, не озвучивши конкретних її результатів.

«Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав «Нормандської четвірки», що відбулася у форматі відеоконференції. Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі», – йдеться в повідомленні ОПУ.

У президентській канцелярії не вказали, про які саме «кроки» йдеться, додавши, що «сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників».

Останнім часом зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» проходять онлайн. Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

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