Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області 27 квітня відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, повідомляє сайт ОПУ.

Згідно з повідомленням, президент «ознайомиться з оперативною обстановкою» та поспілкується з військовослужбовцями.

«У Херсоні президент проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягє формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».