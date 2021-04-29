МЗС засудило рішення ПАРЄ позбавити Гончаренка права голосу

Міністерство закордонних справ засудило санкцію, накладену Парламентською асамблеєю Ради Європи на члена української делегації Олексія Гончаренка. Про це повідомив на запит Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Міністерство закордонних справ України висловлює підтримку українській делегації в ПАРЄ та засуджує дискримінаційне ставлення до одного із її членів», – йдеться у відповіді.

Згідно з позицією міністерства, рішення регламентного комітету ПАРЄ дисонує із «зухвалою поведінкою делегації Російської Федерації, яка зводить свою участь в асамблеї виключно до прикриття та виправдання агресивних дій російського керівництва проти країн-сусідів».

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«ПАРЄ має відігравати ту важливу роль, якою її наділили батьки-засновники. Насамперед, це стосується ефективного захисту верховенство права, прав людини та демократії в усіх державах-членах Ради Європи. Лідерство організації особливо потрібне зараз для протидії потиправним діям Росії, яка, зневажаючи демократичні норми, розв’язала збройну агресію в центрі Європи та чинить масові порушення прав людини на окупованих нею територіях України, Грузії та Молдови», – зазначає Ніколенко.

27 квітня український делегат, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що позбавлений права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Причиною стала його критика голови російської делегації Петра Толстого під час дебатів та у відео, яке Гончаренко виклав на своєму каналі. Рішення ухвалив регламентний комітет ПАРЄ за поданням президента Ріка Данса після скарги Толстого.

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На розгляді комітету ще дві скарги на Гончаренка вже від самого Данса: через його питання до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, чи вважає вона російського президента Володимира Путіна «вбивцею», а також виступ, під час якого Гончаренко продемонстрував український прапор.

Український парламентар заперечує порушення зі свого боку і, за його словами, вивчає можливість оскаржити позбавлення його права голосу в Європейському суді з прав людини.