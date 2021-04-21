Судді ОАСК звернулися до ПАРЄ – кажуть, що ліквідація суду загрожує «конституційному порядку»

Судді Окружного адміністративного суду міста Києва повідомили про своє звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи щодо ініціативи президента України ліквідувати ОАСК.

«У листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та законом України «Про судоустрій і статус суддів», та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі», – йдеться в повідомленні на сайті ОАСК.

У суді наполягають, що «президент України як гарант дотримання Конституції не може ставити під сумнів рішення судді поза порядком процесуального оскарження, а тим паче – звільняти суддів суду у такий спосіб».

«Очевидно, що розпочато незаконну процедуру звільнення всіх суддів ОАСК без їхньої згоди, що заборонено пунктом 3.4 Європейської хартії закону «Про статус суддів», а такі дії матимуть негативний вплив на верховенство права та незалежність судової влади в Україні», – йдеться в повідомленні.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».