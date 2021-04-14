Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адміністративний суд замість ОАСК

Президент України Володимир Зеленський пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд. Відповідний законопроєкт оприлюднений на сайті парламенту.

Згідно з документом, ОАСК припиняє здійснення правосуддя і протягом десяти робочих днів передає справи до Київського окружного адміністративного суду, який розглядатиме провадження до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду.

13 квітня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.