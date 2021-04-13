У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК

У Верховній Раді зареєстрували ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідні дані з’явилися на сайті парламенту.

Зазначається, що 13 квітня законопроєкт надійшов у Раду і його передали керівництву парламенту.

Тексту законопроєкту поки немає.

13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініцією ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Законпроєкт позначено як невідкладний.

В Офісі президента послалися на 125 статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.