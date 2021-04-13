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13 квітня 2021, Київ 17:00
Новини | Політика

Суддя Вовк відреагував на ініціативу Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що суд продовжує роботу в штатному режимі у відповідності до вимог законодавства

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що президент України Володимир Зеленський вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».

«Шість років суд перебуває під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій. Тому до цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою, система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур», – заявив Вовк у фейсбуці.

Він додав, що суд продовжує роботу в штатному режимі у відповідності до вимог законодавства.

13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініцією ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Законпроєкт позначено як невідкладний.

В Офісі президента послалися на 125 статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

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