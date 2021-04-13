Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініцією ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Законпроєкт позначено як невідкладний, повідомили в Офісі президента.

У ОП послалися на 125 статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

«У демократичному суспільстві повага й довіра до суду мають бути безумовними. Але там, де вмирає довіра, закінчується й демократія. ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з «плівками», корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду міста Києва втрачена», – заявили у ОП.

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК».

«Розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи ВККС, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено», – заявили в НАБУ.

У бюро поінформували, що 17 березня підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».