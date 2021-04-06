Окружний адмінсуд Києва: слідчі НАБУ не вилучили жодних доказів під час обшуків

Слідчі Національного антикорупційного бюро України не вилучили жодних доказів під час обшуків, повідомив Окружний адміністративний суд Києва.

«В результаті обшуків працівники НАБУ нічого не знайшли, при цьому була пошкоджена пропускна система суду, влаштовано безлад в кабінетах та приміщеннях суду. Дії НАБУ, скоріш за все, були схожі на кадри з фільму (маски, силовий штурм приміщень), і не мають нічого спільного із належними та допустимими процесуальними діями», – заявили в суді.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів США та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. За даними бюро, один з адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

У суді закликали співробітників НАБУ «дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій».