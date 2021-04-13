«Продовжуємо роботу в штатному режимі»: ОАСК відреагував на ініціативу Зеленського про ліквідацію суду

Окружний адміністративний суд міста Києва оприлюднив заяву щодо ініціативи президента України Володимира Зеленського про ліквідацію цього суду.

«Наразі текст проєкту закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва не відомий. На численні запити ЗМІ та занепокоєння з боку сторін судового процесу повідомляємо – ми продовжуємо свою роботу в штатному режимі, адже наразі в провадженні суду перебуває майжєе 45 тисяч справ і матеріалів, які «самі себе не розглянуть». Це справи, які стосуються кожного українця – нарахування пенсій та інших соціальних виплат, оскарження рішень податкових органів чи розпоряджень уряду про об’єднання територіальних громад, оскарження рівня прожиткового мінімуму чи змін до правил реєстрації місця проживання», – йдеться в повідомленні.

В ОАСК заявили, що мають «один із найкращих результатів» щодо винесенння рішень на користь позивачів – понад 70% від загальної кількості рішень.

«Головною причиною, чому діяльність Окружного адміністративного суду міста Києва в новинах висвітлювалась негативно та критикувалась посадовими особами, було і залишається те, що в ОАСК є особливі повноваження, а саме – розгляд справ щодо центральних органів виконавчої влади. Звертаємо увагу, що вказані повноваження не судді Окружного адміністративного суду міста Києва делегували собі, а саме законодавець їх вказав серед повноважень. Цілком очевидно, вирішення справ, що мали політичне забарвлення, резонувало у суспільстві, оскільки завжди в спорі є сторона, яка не задоволена рішенням», – кажуть в ОАСК.

У суді запевняють, що його судді в своїй діяльності «завжди дотримуються закону, з повагою ставляться Конституції України та її приписів, а тому, у випадку голосування за проєкт закону та його підписання, будуть діяти в чіткій відповідності до приписів Конституції України та профільного законодавства».

Раніше сьогодні голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».

13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Законпроєкт позначено як невідкладний. Документ вже зареєстрований у парламенті.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Національне антикорупційне бюро України у березні повідомило, що завершило розслідування в справі «плівок ОАСК». Серед 10 підозрюваних – голова ОАСК Павло Вовк та його заступники.

Водночас детективи НАБУ і прокурори САП наполягали на необхідності продовження строків розслідування, які завершувалися 17 березня 2021 року, «оскільки у межах справи ще не надійшли усі результати експертиз, а інші необхідні слідчі (процесуальні) дії не здійснені в повному обсязі».

Ще в липні 2020 року Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.