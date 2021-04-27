«Вперше в історії ПАРЄ карають за пост у соцмережах» – Гончаренко про позбавлення його права голосу

Народний депутат від «Європейської солідарності» і член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко прокоментував рішення ПАРЄ позбавити його права голосу на три місяці.

Як пояснив парламентар Радіо Свобода, рішення ухвалив регламентний комітет Парламентської асамблеї на звернення президента Ріка Дамка через скаргу голови російської делегації Петра Толстого.

«Пан Толстой подав заяву на пана президента ПАРЄ через відео моє про нього і через мій виступ у дебатах по Навальному, де я кажу про Путіна, що він вбивця і що Толстой є посібником. Він подав відповідну скаргу на мене до президента. Він міг ніяких дій не робити, але президент звернувся до регламентного комітету, і ось регламентний комітет прийняв рішення», – розповів Гончаренко.

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У січні він розмістив на своєму ютуб-каналі відео, записане в сесійній залі ПАРЄ. В ньому позаду Гончаренка сидів Петро Толстой, про якого український делегат при цьому критично відгукувався.

«Вперше в історії в ПАРЄ за пост в соціальних мережах когось карають. Що я порушив (згідно зі скаргою – ред.)? Стаття 27… образа члена Парламентської асамблеї», – додав він.

Регламентний комітет ПАРЄ отримав ще дві скарги на Гончаренка, вже від самого президента ПАРЄ Данса. Одна з них стосується виступу депутата, під час якого він продемонстрував український прапор, прострілений в ході бойових дій на Донбасі. Друга – питання до канлцерки Німеччини Ангели Меркель щодо того, чи вважає вона російського президента Володимира Путіна «вбивцею».

На переконання Гончаренка, в обох випадках він нічого не порушив.

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«Питання, чи Путін вбивця – що це порушує? Це навіть не твердження, а питання, і, до речі, пані Меркель жодним чином чим питанням не обурювалася, вона ні на що не скаржилася, вона відповіла на це питання по-своєму. Що стосується національного прапора – немає жодних заборон на демонстрацію будь-якої символіки, тим більше що йдеться не про якийсь плакат чи ще щось, і не щось образливе, шокуюче, а про прапор країни, яку я представляю», – заявив він.

Гончаренко зазначив, що наразі він вивчає можливість оскаржити позбавлення його права голосу в Європейському суді з прав людини, який, як і ПАРЄ, є одним із органів Ради Європи.

27 квітня Олексій Гончаренко повідомив, що позбавлений права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи.