ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом звільнити Навального

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до російської влади негайно звільнити Олексія Навального з колонії, а також забезпечити йому повне дотримання прав, в тому числі необхідну медичну допомогу.

За резолюцію проголосували переважна більшість депутатів ПАРЄ (106 осіб). Проти виступили 26 осіб: члени російської делегації, а також представники Азербайджану та Вірменії. Серед тих, хто утримався – представники Туреччини, Сербії і один чеський депутат.

ПАРЄ закликає Москву виконати також рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ів Роше», за яким Навальний відбуває термін в колонії. Росії необхідно звільнити Навального до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи на тему захисту прав людини (воно заплановане на початок червня 2021 року).

Крім того, в тексті резолюції депутати вказали на порушення Європейської конвенції про права людини. Там зазначається, що стан здоров’я російського опозиціонера значно погіршився за час утримання під вартою: «Багато аспектів умов його утримання викликають додаткові питання про відповідність Європейській конвенції про права людини, в тому числі те, що його скарги на проблеми зі здоров’ям залишилися без відповіді».

Комісар Ради Європи з прав людини Дунья Міятович вже закликала Москву звільнити Навального. «Ще раз закликаю російську владу звільнити Навального і негайно надати йому повний доступ до медичної допомоги в зв'язку з серйозним погіршенням стану його здоров’я», – заявила вона.

Європейський суд з прав людини 19 квітня повідомив, що буде розглядати справу про порушення умов утримання Навального в колонії в пріоритетному порядку.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запевняла, що умови утримання в колонії і медичне забезпечення політика Олексія Навального відповідає міжнародним стандартам. Про це омбудсмен повідомила в листі генсеку Ради Європи Марії Пейчіновіч-Бурич. Вона додала, що фактів застосування до Навального «жорстокого або грубого ставлення не встановлено».

Олексій Навальний кілька тижнів має скарги на біль у спині і ногах. З 31 березня він тримає голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Його лікарі 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку аналізів політика, яка, на їхню думку, може спричинити ниркову недостатність і тяжкі патології серцево-судинної системи.

Про переведення Навального до стаціонару лікарні для засуджених на території виправної колонії №3 у Володимирі Федеральна служба виконання покарань повідомила 19 квітня. У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого «задовільним».

Багато російських та іноземних громадських діячів і політиків виступили на підтримку Навального і закликали владу Росії допустити до нього лікарів.