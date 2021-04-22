На акціях за Навального в Росії затримали понад 1700 людей

На акціях протесту на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, що відбувалися 21 квітня у Москві, Санкт-Петербурзі й десятках інших міст Росії, затримали загалом 1770 людей, повідомляє правозахисний портал «ОВД Инфо».

Акції не були узгоджені з владою.

Найбільше затриманих – у Петербурзі (805). На другому місці – Уфа, там були затримані 119 людей. Понад 50 затриманих – у Казані, Барнаулі, Сочі, Воронежі.

У Москві підтвердили затримання 29 учасників протестів – на відміну від акцій протесту в січні і початку лютого, коли затримання були масовими.

Міністерство внутрішніх справ Росії оцінило число учасників акції в Москві у шість тисяч осіб. У штабі Навального заявили про 50-60 тисяч учасників.

На акцію вийшли, зокрема, дружина Олексія Навального Юлія, його брат Олег.

Головною вимогою учасників акцій було допустити до Навального, який тримає голодування в колонії, незалежного лікаря. Звучали також гасла за звільнення Навального і проти президента Росії Володимира Путіна.

У Петербурзі МВС Росії повідомило про 4,5 тисячі учасників акції. Організатори заявили, що це число занижене. На відміну від Москви, поліція тут діяла жорстко, перекриваючи вулиці і затримуючи людей.

Акції на підтримку Навального пройшли також у низці міст за межами Росії, зокрема, у Празі, Лондоні, Парижі, Римі, Варшаві, інших містах.

Навальний тримає голодування, вимагаючи допустити до нього лікаря за його вибором. Влада Росії стверджує, що йому надається вся необхідна медична допомога. Серед вимог учасників акцій протесту – як надання Навальному допомоги, так і його звільнення.

Акцію 21 квітня соратники Навального вирішили провести, не чекаючи, коли на спеціальному сайті зареєструються 500 тисяч потенційних учасників мітингу за його свободу.