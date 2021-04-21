Акція на підтримку Навального в Москві завершується без масових затримань

Уперше за тривалий час без масових затримань відбулася протестна акція в столиці Росії Москві. За даними правозахисного проєкту «ОВД-инфо», станом на 21:45 у російській столиці в зв’язку з акцією на підтримку опозиційного політика Олексія Навального затримані 18 людей (на аналогічних попередніх акціях число затриманих сягало багатьох сотень).

У цілому в Росії затримані 459 людей у більш як 50 містах країни. Найбільше затриманих в Уфі – 82, Санкт-Петербурзі – 42, Кемерові – 36, Барнаулі – 33, Новокузнецьку – 30.

За оцінкою МВС Росії, в Москві в акції протесту 21 квітня взяли участь близько 6 тисяч чоловік, в Санкт-Петербурзі – близько чотирьох з половиною тисяч. Самі учасники акцій вважають, що ці цифри є заниженими.

Ще до початку акції в Москві затримали юристку очолюваного Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь, речницю опозиціонера Кіру Ярмиш, колишнього депутата Державної думи Росії Володимира Рижкова.