21 квітня тисячі людей у десятках міст Росії вийшли на мітинги за свободу Олексія Навального і з вимогою допустити до нього лікарів. Навальний голодує в колонії вже понад три тижні.



Якщо в Москві протестувальників майже не затримували, то в Санкт-Петербурзі у відділеннях поліції опинилися кілька сотень людей. При затриманні до них застосовували електрошокери і фізичну силу. У кількох регіонах у затриманнях брали участь силовики в цивільному.



У Москві на акцію протесту вийшли тисячі людей (за оцінкою МВС, 6 тисяч осіб, за оцінкою ФБК – в десять разів більше). Серед протестувальників були дружина Навального Юлія і його брат Олег.

