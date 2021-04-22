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22 квітня 2021, Київ 15:43
Фотогалереї

Мітинги на підтримку Навального в Москві, Петербурзі та інших містах (фотогалерея)

21 квітня тисячі людей у десятках міст Росії вийшли на мітинги за свободу Олексія Навального і з вимогою допустити до нього лікарів. Навальний голодує в колонії вже понад три тижні.

Якщо в Москві протестувальників майже не затримували, то в Санкт-Петербурзі у відділеннях поліції опинилися кілька сотень людей. При затриманні до них застосовували електрошокери і фізичну силу. У кількох регіонах у затриманнях брали участь силовики в цивільному.

У Москві на акцію протесту вийшли тисячі людей (за оцінкою МВС, 6 тисяч осіб, за оцінкою ФБК – в десять разів більше). Серед протестувальників були дружина Навального Юлія і його брат Олег.
Учасники акції протесту 21 квітня 2021 року в Москві. На акціях протесту затримали загалом 1791 людину, повідомляє правозахисний портал &laquo;ОВД Инфо&raquo;
1 Учасники акції протесту 21 квітня 2021 року в Москві. На акціях протесту затримали загалом 1791 людину, повідомляє правозахисний портал «ОВД Инфо»
Протестувальники на Тверській вулиці в Москві. У Москві затримали 30 учасників протестів. Найбільше затриманих &ndash; у Петербурзі (806). На другому місці &ndash; Уфа, там були затримані 119 людей. Понад 50 затриманих &ndash; у Казані, Барнаулі, Сочі, Воронежі &nbsp;
2 Протестувальники на Тверській вулиці в Москві.

У Москві затримали 30 учасників протестів. Найбільше затриманих – у Петербурзі (806). На другому місці – Уфа, там були затримані 119 людей. Понад 50 затриманих – у Казані, Барнаулі, Сочі, Воронежі

 
Центр Москви був оточений поліцією і наповнений автозаками ще вдень, проте силовики не затримували протестувальників і не намагалися їх розганяти
3 Центр Москви був оточений поліцією і наповнений автозаками ще вдень, проте силовики не затримували протестувальників і не намагалися їх розганяти
Протестувальники аплодують Юлії Навальній
4 Протестувальники аплодують Юлії Навальній
Протестувальники пройшли вулицями Москви: від Тверської до Мисливського ряду, через Луб&rsquo;янку і Кузнецький міст до Бульварного кільця
5 Протестувальники пройшли вулицями Москви: від Тверської до Мисливського ряду, через Луб’янку і Кузнецький міст до Бульварного кільця
Коли стало смеркати, учасники акції запалили ліхтарики своїх мобільних телефонів і підняли їх вгору
6 Коли стало смеркати, учасники акції запалили ліхтарики своїх мобільних телефонів і підняли їх вгору
На Трубній площі, на Пушкінській і на Манежній протестувальників зустрічали ланцюжки ОМОНу, однак учасники мирної ходи не намагалися вступати з ними в конфронтацію, а поліцейські не застосовували насильство
7 На Трубній площі, на Пушкінській і на Манежній протестувальників зустрічали ланцюжки ОМОНу, однак учасники мирної ходи не намагалися вступати з ними в конфронтацію, а поліцейські не застосовували насильство
Протестувальники в Санкт-Петербурзі. Протести в Санкт-Петербурзі також були численними, але поліція поводилася зовсім інакше. Затриманих валили на землю, били електрошокерами, наносили удари
8 Протестувальники в Санкт-Петербурзі.

Протести в Санкт-Петербурзі також були численними, але поліція поводилася зовсім інакше. Затриманих валили на землю, били електрошокерами, наносили удари
Хода учасників акції в підтримку Олексія Навального в центрі Санкт-Петербурга
9 Хода учасників акції в підтримку Олексія Навального в центрі Санкт-Петербурга
На відміну від Москви, затримання в Санкт-Петербурзі були масовими
10 На відміну від Москви, затримання в Санкт-Петербурзі були масовими
Затримання в центрі Санкт-Петербурга. Затримані повідомляють про травми, завдані співробітниками поліції
11 Затримання в центрі Санкт-Петербурга. Затримані повідомляють про травми, завдані співробітниками поліції
Силовики на вулицях Санкт-Петербурга
12 Силовики на вулицях Санкт-Петербурга
Поліцейські б&rsquo;ють протестувальників кийками на набережній Мойки в Петербурзі
13 Поліцейські б’ють протестувальників кийками на набережній Мойки в Петербурзі
Силовики на вулицях Санкт-Петербурга
14 Силовики на вулицях Санкт-Петербурга
Поліція і протестувальники в Омську
15 Поліція і протестувальники в Омську
Псков
16 Псков
Акція на підтримку Навального в Армавірі
17 Акція на підтримку Навального в Армавірі
Силовики затримують учасницю акції протесту в Барнаулі
18 Силовики затримують учасницю акції протесту в Барнаулі

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