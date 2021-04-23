Росія: Навальний заявив, що припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що починає виходити з голодування. Про це повідомляється у його соцмережах.

Він зазначив, що прислухався до слів медиків, які радили йому припинити голодування.

Напередодні лікарі Навального повідомили, що йому провели діагностику в цивільній лікарні. Вони отримали через адвокатів медичні висновки і результати обстежень. Фахівці просять опозиціонера припинити голодування, тому що воно становить небезпеку для його здоров’я.

Політик тримав голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим Навальний скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Російська пенітенціарна служба заявляла, що в’язень отримує необхідну допомогу. Йому діагностували міжхребцеві грижі.