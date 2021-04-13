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13 квітня 2021, Київ 17:00
Новини | Політика

Німецькі екологи вимагають у суду заборонити будівництво «Північного потоку-2» – посол

За словами Мельника, німецькі захисники довкілля оскаржують дозвіл на будівництво газогону

Німецькі захисники довкілля оскаржують будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» в суді, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Про це він повідомив 13 квітня в своєму твітері.

«Німецькі екологи подали судовий позов на рішення Федерального відомства з гідрографії і судноплавства, яким оскаржили дозвіл на продовження будівництва газопроводу «Північний потік-2» у німецьких водах», – написав дипломат.

За повідомленнями світових медіа, позов подала організація «Дія на захист довкілля Німеччини» (DUH) до адміністративного суду в Гамбурзі.

США, як і Україна і низка східноєвропейських держав, наголошують, що проєкт «Північний потік-2» економічно необґрунтований і є суто політичним, а відтак його треба зупинити. Росія, а також Німеччина і деякі з партнерів проєкту продовжують наполягати на його виправданості.

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Тим часом із проєкту «Північного потоку-2» внаслідок ухвалення в США кількох пакетів законодавства про санкції проти нього вийшли чи перебувають у процесі виходу з нього загалом близько двох десятків компаній, які відповідали за різні етапи будівництва, страхування, сертифікації проєкту тощо.

Росія твердить, що все одно добудує цей газогін. Роботи для добудови газопроводу тривають, залишається прокласти лише трохи більш як 100 кілометрів труб.

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