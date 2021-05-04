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04 травня 2021, Київ 08:23
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«Розрахунок, що українська армія побіжить»

«Розрахунок, що українська армія побіжить»
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«Розрахунок, що українська армія побіжить»

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«Розрахунок, що українська армія побіжить». Так про ймовірну військову операцію Росії заради води для Криму говорить військовий оглядач Михайло Жирохов.

Чи можливо, що Путін стягнув війська до кордонів України та в окупований Крим лише для того, щоб вирішити водну проблему півострова? Або ж залякати зброєю і виторгувати воду у Києва, або тією ж зброєю пробити коридор на південь України, до району Каховського водосховища, щоб контролювати Північнокримський канал. Крим.Реалії поговорили з військовими експертами та політиками, які не відкидають такий варіант. Наскільки реальним може бути російське вторгнення заради води? І якими можуть бути втрати російської армії?

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