Геннадій Кравченко

На травневі свята російська влада окупрваного Криму чекає на понад мільйон туристів. За інформацією тамтешніх туроператорів, уже наприкінці квітня були заброньовані понад 80% місць у готелях і санаторіях. Тим часом на півострові зростає захворюваність на коронавірус, підвищуються ціни на продукти, а в багатьох курортних містах і селищах вода подається за графіком.

Всеросійська маївка

Минулого тижня міністр курортів і туризму російського уряду окупованого Криму Вадим Волченко повідомив, що очікує на приїзд понад мільйона туристів на травневі свята на півострів.

«Ми зараз ідемо з перевищенням приблизно 20% до 2019 року, який вважався рекордним за весь пострадянський період. Ми розуміємо, що на травневі у нас буде понад мільйон туристів. Точніші цифри ми отримаємо, коли вже буде остаточне бронювання наступного тижня. Це буде серйозне випробування й серйозна відповідальність для всього Криму», ‒ сказав Волченко.

У доковідному 2019 році Крим за травневі свята відвідали 302 тисячі туристів, що було на 40 відсотків вище, ніж у 2018 році. У 2020-му у травні готелі були закриті. Але у 2019-му в Росії відпочивали з 1 до 5 травня ‒ зі середи до понеділка. Цьогоріч на відпочинок указом російського президента Путіна відведено 10 днів ‒ із 1 до 10 травня.

Традиційно на початку травня росіяни їздили в Туреччину: в Анталії в цей час комфортні 25-28 градусів тепла, тоді як на курортах Єгипту приблизно +35, а в Дубаї ‒ до 40 градусів Цельсія. Однак цьогоріч Туреччина була закрита на в'їзд для російських туристів у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус. Прямого авіасполучення з Росією не буде з 15 квітня до 1 червня.

У тих, хто мріє погрітися на сонечку, вибір виявився небагатим ‒ Кавказ чи Крим. Причому в окупованого півострова є свої переваги: є що подивитися, до того ж далеко не всі російські громадяни там бували.

За останніми повідомленнями, російська влада Криму прогнозує, що готелі та санаторії на півострові в травневі свята будуть загалом завантажені. Про це 28 квітня на своїй сторінці у фейсбуці повідомив російський віцепрем'єр Криму Юрій Гоцанюк. «У майбутні вихідні дні завантаження об'єктів санаторно-курортного комплексу прогнозується в обсязі 80%», ‒ написав він.

«Прийнятні» неприйнятні ціни

Під натиском охочих відвідати кримські курорти злетіли ціни в готелях та інших засобах розміщення. 21 квітня Вадим Волченко звернув увагу на зростання цін на відпочинок у «преміальному сегменті» на півострові.

«В економсегменті підвищення не відбулося, в окремих випадках у межах рівня інфляції на 5-7%, частині готелів вдалося зберегти торішню вартість. У санаторно-курортному комплексі відносно до 2019-2020 років зростання цін не помічається. Водночас відбулося зростання вартості на період до закінчення номерного фонду в преміальному сегменті, де у нас був дефіцит номерного фонду й торік ‒ це об'єкти розміщення рівня 4-5 зірок», ‒ цитувала Волченка пресслужба Мінкурортів Росії.

Він запевнив, що влада «жорстко реагуватиме» на невідповідність якості надання послуг заявленій вартості. Не уточнивши, щоправда, на які показники при цьому орієнтуватимуться чиновники.

Двома днями раніше міністр курортів Росії розповів, що вартість проживання в чотиризіркових готелях зросла до 12% у порівнянні з 2020 роком.

«Якщо говорити про сегмент «чотири зірки», то підвищення ціни в деяких випадках можливе до рівня 10-12%. Але це той номерний фонд, на який зараз існує, по суті, ажіотажний попит, той, який у нас залишився вільним, після основної маси продажів», ‒ повідомив Волченко.

Водночас, за запевненнями чиновника, у санаторіях ціни не підвищилися у порівнянні з попереднім роком, так само як і загалом в економсегменті.

Цікаво, що голова російського парламенту окупованого Криму Володимир Константинов вважає «прийнятними» для будь-якої категорії туристів ціни на відпочинок.

«Зараз розкиданість цін велика, але хочу сказати, що ціни нормальні, ціни прийнятні. У всякому разі за тим рівнем бронювання, який ми розглядаємо, є і за дві тисячі (рублів ‒ ред.) за ніч номер, є за п'ять тисяч номер, у нас дуже великий спектр», ‒ сказав Константинов.

Спікер промовчав про те, що в чотирьох- і п'ятизіркових готелях ціна за номер коливається в межах від десятків до сотні тисяч рублів на добу (понад 36 тисяч гривень у перерахунку ‒ ред.).

Однак туристи в Криму не тільки в готельних номерах сидять, вони ще й харчуються, відвідують визначні пам'ятки та розважальні заходи. При цьому ціни на продукти на сонячному півострові не тішать навіть звичних до захмарних цінників москвичів.

Наприклад, за інформацією Кримстату, у Севастополі з початку року ціни на продукти зросли на 4,5%. А Сергій Аксенов назвав зростання цін на продовольство однією з головних проблем Криму.

У нас основний інструмент для стримування цін ‒ це ярмаркові заходи

«Основні проблеми ‒ це зростання цін на продовольство. При цьому в нас основний інструмент для стримування цін ‒ це ярмаркові заходи. Загалом на території Криму діє 148 майданчиків, на яких проходять ярмаркові заходи. Приблизно 6 тисяч місць виділені без оплати сільгоспвиробникам для того, щоб вони у вихідні дні могли реалізовувати свою продукцію. Середня вартість продовольства на ярмаркових заходах ‒ на 15-17% нижча від ринкової», ‒ розповів Аксенов у середині березня.

А на початку квітня кримчани у спільноті «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» у фейсбуці поскаржилися, що ціни на продукти постійно підвищуються, і ніхто їх не регулює.

У Криму хтось відстежує зростання цін на продукти, чи ні? У нас у Джанкої ціни незрозуміло як ростуть вгору

«Шановний Сергію Валерійовичу, у Криму хтось відстежує зростання цін на продукти, чи ні? У нас у Джанкої ціни незрозуміло як ростуть вгору. У телевізорі президент сказав, що ціни на цукор та олію не підвищуватимуться, але в нас у місті вчора цукор був за середньою ціною у 52-60 рублів за кілограм, а олія ‒ 150-156 рублів за літр, і щодня підвищують на 5-10 рублів», ‒ написала пост у спільноті користувачка соціальної мережі Світлана Скрипник.

Жителі Криму в коментарях підтримали авторку, поділившись своїми спостереженнями.

«Як на мене, ніхто не контролює зростання цін, вчора у нас зайшла в Алушті в універсам ‒ яйця майже 100 рублів», ‒ написала кримчанка Наталія Іванова.

Чи варто говорити, що відпочивальники на ярмарки, про які говорить Аксенов, не ходять, у найкращому випадку, до найближчої крамниці заскочать. І переважно харчуються в їдальнях та кафе, в яких ціни, як відомо, теж підросли.

Туризм під брендом коронавірусу

Уже понад місяць у Криму зростає кількість хворих на коронавірус громадян. На початку березня спостерігався мінімальний щодобовий приріст ‒ приблизно 50 випадків, зараз трохи більше ніж сотня щодня.

І якщо російська влада окупованого півострова намагається не афішувати неприємну статистику напередодні туристичного сезону, то Роспотребнагляд до туризму справи не має ‒ у відомства інші завдання.

Ми упродовж двох останніх тижнів відзначаємо тенденцію до зростання захворюваності на нову коронавірусну інфекцію

Так, 14 квітня під час брифінгу голова управління Роспотребнагляду у Криму та Севастополі Наталія Пеньковська зазначила, що в Криму упродовж двох тижнів не спостерігається тенденція до зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію.

«Ситуація не має тенденції до зниження. Після чіткого тренду до зниження захворюваності на коронавірус та респіраторні сезонні інфекції, ми впродовж двох останніх тижнів відзначаємо тенденцію до зростання захворюваності на нову коронавірусну інфекцію», ‒ повідомила Пеньковська. За її словами, рівень захворюваності зріс майже вдвічі.

Визнали це й кримські чиновники, але тоді, коли майже всі квитки до Криму були розкуплені, а місця в готелях заброньовані. 28 квітня на брифінгу щодо протидії COVID-19 міністр охорони здоров'я окупованого півострова Олександр Остапенко повідомив, що кількість пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусом, у Криму за минулий тиждень зросла на понад чверть.

«За минулий тиждень у стаціонари госпіталізовані 408 пацієнтів із підтвердженою коронавірусною інфекцією, що на 87 осіб або на 27% вище за рівень минулого тижня», ‒ уточнив Остапенко.

За інформацією кримського МОЗ, за минулий тиждень у Криму виявлені 709 випадків зараження коронавірусом і зафіксовані 32 летальні випадки.

Сонце, гори та вода

Крим, колишня «всесоюзна оздоровниця», завжди славився ласкавими сонцем і морем, а також мальовничими пейзажами кримських гір і степів. Прибувши на травневий відпочинок, росіяни будуть обмежені у свободі пересування на природі.

З початку травня в окупованому Криму буде закритий доступ у ліси через високу ймовірність пожеж. Про це розповів заступник начальника управління наглядової діяльності та профілактичної роботи управління МНС Росії у Криму Олександр Козинець.

«На період свят планується запровадження на території (Криму) особливого протипожежного режиму, заборони на відвідування лісів. Контролюватимемо під час рейдових оглядів, спільних оглядів з органами влади та органами внутрішніх справ, з лісниками», ‒ повідомив він 28 квітня. Козинець додав, що також обмежена можливість розводити вогонь, наприклад, для шашликів.

Ну й особливу атмосферу свята для відпочивальників створює графік подачі води на кримських курортах. Жителів Алушти потішили, що воду тепер даватимуть двічі на добу. Воду за графіком отримують ялтинці та сімферопольці.

І така ситуація збережеться щонайменше до кінця туристичного сезону. Танення снігів у горах закінчується, а з ним і приплив води в водосховища півострова. На накопичений невеликий запас тільки у травні претендуватимуть додатково приблизно мільйон людей. Російська влада Криму тим часом стверджує, що цей сезон буде рекордним за кількістю туристів.

В Ростуризмі розраховують, що у 2021 році турпотік до Криму повернеться до рівня, який існував до пандемії коронавірусу, а також прогнозують зростання кількості туристів на окупованому півострові в межах 10-15%.