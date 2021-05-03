«Нелюдські катування». Дружина арештованого в Криму фрілансера Крим.Реалії Єсипенка виступила із заявою у День свободи преси

Дружина арештованого в окупованого Росією Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка – Катерина Єсипенко – виступила зі зверненням з нагоди Міжнародного дня свободи преси.

У відеозверненні 3 травня Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

«З 10 березня мій чоловік перебуває у СІЗО Сімферополя. ФСБ його схопила на наступний день після того, як він знімав відео покладання квітів біля пам’ятника Шевченку у Сімферополі. Мого чоловіка вони вивели з машини і показово повалили на землю, хоча він не чинив опору ... щоб, користуючись його відсутністю, підкинути в салон гранату і звинуватити журналіста Радіо Свобода у перевезенні вибухових речовин. Два дня його катували, роздягнувши догола, підключивши йому на вуха дроти, вони включали електричний струм, били в живіт, по ногах і в пах, погрожували підключити струм до геніталій. Не пускали до нього незалежного адвоката... щоб позбавити його права на захист, щоб нелюдськими тортурами змусити зізнатися в тому, що мій чоловік не тільки журналіст, але й шпигун, який працює на українську розвідку. Але на суді, заявивши про тортури, мій чоловік відмовився від показань, даних під тортурами», – заявила вона.

Єсипенко наголосила, що справа була «сфабрикована від початку».

«Це був показовий наступ на свободу слова, на свободу преси. Мого чоловіка переслідували за його професійну діяльність. Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачення і жорстокості катів. Адже тортури, побиття й абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів, українських журналістів – черговий сценарій окупаційних властей Криму», – сказала вона.

Дружина Єсипенка підкреслила, що «готова в мільйонний раз повторювати, що журналістика – це не злочин», і що має намір боротися за повернення чоловіка.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Протягом 27 днів до Єсипенка не допускалися незалежні адвокати. У той же час інтерв’ю з ним показав російський державний телеканал «Крим 24»: на відео, опублікованому на сайті каналу, Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, а також сказав, нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

На засіданні суду в Сімферополі, куди був допущений незалежний адвокат, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб. Там же Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням. Суд залишив Єсипенка під вартою на той час до 11 травня 2021 року (цей термін і був продовжений нині).

За повідомленням адвоката Олексія Ладіна, співробітники ФСБ Росії «погрожували Єсипенкові розправою» після того, як він на суді в Криму звинуватив відомство в тортурах.

Служба зовнішньої розвідки України на твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення Владислава Єсипенка і зняття з нього всіх обвинувачень.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.