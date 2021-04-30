«Весь світ здригнувся від безглуздості звинувачень і жорстокості катів, адже тортури, побиття і абсурдні звинувачення на адресу проукраїнських активістів і українських журналістів – черговий сценарій окупаційних властей Криму», – заявила Єсипенко. У своєму відеозверненні жінка розповіла про тортури, що застосовуються до її чоловіка з боку російських силовиків. «Роздягнувши догола і надівши на вуха дроти, вони підключали електричний струм. Били в живіт, по ногах і в пах. Погрожували підключити струм до геніталій», – розповіла жінка. Єсипенко зазначила, що має намір боротися за звільнення свого чоловіка до кінця, «що б не довелося при цьому пережити».



10 березня 2021 року співробітники ФСБ Росії в Криму затримали фрілансера Радіо Свобода (проект Крим.Реаліі) Владислава Єсипенка за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».



На засіданні суду в Сімферополі, куди був допущений незалежний адвокат, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб. Там же Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням Віолетти Сінеглазової. Суд залишив Єсипенка під вартою до 11 травня 2021 року.



Служба зовнішньої розвідки України на інформацію ФСБ про співпрацю Владислава Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб».



Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.



Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення і зняття всіх звинувачень з Владислава Єсипенко.