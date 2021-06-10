В ООН закликають Росію надати інформацію щодо затримання Єсипенка

Спеціальні доповідачі з прав людини Організації Об’єднаних Націй направили лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова із закликом надати інформацію про арешт та затримання фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.

«Ми висловлюємо найбільш серйозне занепокоєння через арешт, затримання, ймовірні тортури та кримінальні обвинувачення стосовно Єсипенка, які здаються створеними через його журналістську діяльність… Ми подаємо це звернення щоб захистити права Єсипенка від непоправної шкоди, не шкодячи тим самим будь-якому юридичному рішенню», – мовиться в листі.

Доповідачі ООН просять Росію забезпечити надання інформації про арешт та затримання Єсипенка.

«Будь ласка, надайте деталі та, де це можливо, результати будь-якого розслідування та судових чи інших розслідувань, які могли бути проведені або передбачені щодо заяв про катування чи інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання, що могли бути нанесені Єсипенку», – йдеться в листі.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом в СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 30 квітня продовжив йому арешт на 2 місяці.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю обвинувачення.

3 травня, в День свободи преси, дружина заарештованого в Криму фрілансера Крим.Реалії Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення Владислава Єсипенка і зняття з нього всіх обвинувачень.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.