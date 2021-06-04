США стурбовані через арешт фрілансера Крим.Реалії Єсипенка і вирок Чубарову – Острієн

Місія США в ОБСЄ висловила стурбованість через арешт фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, а також вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову в Криму.

«Минулого тижня ми засудили зусилля Росії щодо переслідування і залякування лідерів кримських татар, включаючи заочний суд над головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. Ми були вражені, дізнавшись про рішення підконтрольного Росії Верховного суду Криму засудити Чубарова до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі 200 000 рублів за політично вмотивованими звинуваченнями. Це лише останній приклад зусиль Росії змусити замовкнути тих, хто виступає проти російської окупації Криму, і сприяти створенню атмосфери терору й репресій», – йдеться у виступі представниці США Кортні Острієн на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 3 червня.

Як повідомляється, Сполучені Штати глибоко стурбовані ситуацією, що склалася з кримським журналістом Владиславом Єсипенком, який був заарештований 10 березня після висвітлення заходу, присвяченого роковинам смерті поета Тараса Шевченка в Сімферополі.

«Дружина Єсипенка і сам Єсипенко стверджують, що російська окупаційна «влада» била і катувала його електричним струмом, щоб отримати зізнання в шпигунстві та володінні вибуховим пристроєм. Зізнання під примусом відбулося до того, як йому дозволили поговорити з адвокатом. Єсипенко залишається під вартою в Росії, де на 27 днів він був позбавлений можливості зустрічатися з адвокатом. Сполучені Штати закликають до його негайного звільнення», – підкреслила Острієн.

США закликали Росію «припинити окупацію Криму, переслідування кримських татар, етнічних українців та етнічних і релігійних меншин, а також звільнити всіх політичних в'язнів України, яких тримають під вартою».

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції проти Росії, пов'язані з Україною, залишатимуться чинними доти, поки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов'язання і не поверне повний контроль над Кримом Україні», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом в СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 30 квітня продовжив йому арешт на 2 місяці.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті.

Дружина журналіста Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю обвинувачення.

3 травня, в День свободи преси, дружина заарештованого в Криму фрілансера Крим.Реалії Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

В ЄС 3 червня також висловили стурбованість через вирок Чубарову в Криму і заявили, що не визнають його.

Суд у Сімферополі 1 червня засудив його до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Адвокат Микола Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу на заочний вирок Чубарову в Сімферополі. Адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що має намір оскаржити заочний вирок.​

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала «ганебним судилищем» процес над головою Меджлісу кримськотатарського народу. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав «знущанням» вирок голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

У Прокуратурі АРК і Севастополя кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як «порушення законів і звичаїв війни».

Сам Чубаров в ефірі Радіо Крим.Реалії назвав вирок суду в Сімферополі «юридично нікчемним». Він сказав, що має намір звертатися до ЄСПЛ.

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.