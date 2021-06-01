Вирок Чубарову: адвокат Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу

Адвокат Микола Полозов повідомив, що подав апеляційну скаргу на заочний вирок підконтрольного Кремлю Верховного суду окупованого Криму стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

«На вирок щодо Рефата Чубарова мною подана апеляційна скарга, так само як і на постанову судді Верховного суду Криму Віктора Васильєва, яким він за надуманими підставами відмовився допустити мене до справи в якості захисника Рефата Чубарова. Вирок є, а значить і з’явилася можливість оскарження незаконної постанови. Природно, ніяких ілюзій щодо якості та підсумків розгляду апеляції немає, але це необхідна умова для подальшого звернення до ЄСПЛ», – зазначив Полозов.

Після винесення вироку адвокат глави Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що також має намір оскаржити заочний вирок.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала «ганебним судилищем» процес над Чубаровим та винесений йому вирок.

У Прокуратурі АРК кваліфікували вирок суду щодо Чубарова, як «порушення законів і звичаїв війни».

Сам Чубаров в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії назвав вирок «юридично нікчемним». Він сказав, що має намір звертатися у ЄСПЛ.

1 червня підконтрольний Москві Верховний суд окупованого Криму заочно засудив до шести років колонії голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у справі про «масові заворушення» в 2014 році.

Справу проти Чубарова російська влада анексованого Криму порушила в березні 2020 року. За даними слідства, 25 лютого 2014 року він нібито доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу організувати масові заворушення біля будівлі парламенту Криму в Сімферополі «для зриву засідання, де планувалося розглянути питання про звіт республіканського уряду», а також доручив Чийгозу особисто керувати учасниками протестів.

Чийгоз у 2017 році був визнаний винним і засуджений до 8 років колонії загального режиму за звинуваченням в організації заворушень на мітингу в Сімферополі. Це відбулося попри те, що, за словами свідків, він намагався запобігти сутичкам. Пізніше влада Росії видала його Туреччині, звідки Чийгоз повернувся в Україну.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 за результатами невизнаного міжнародною спільнотою так званого «референдуму», проведеного в присутності озброєних людей у військовій формі без відзнак. 26 лютого 2014 року під стінами парламенту Криму зібралися кілька тисяч людей. Серед них були як прихильники Меджлісу кримськотатарського народу, які виступали проти анексії Криму, так і прихильники проросійських організацій, які вимагали приєднання півострова до Росії.

У результаті заворушень на площі загинули двоє людей. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу, але зрештою поклав усю провину саме на лідерів кримських татар. Сутички в Сімферополі стали початком масового переслідування кримських татар російською владою.

Багатьом лідерам кримських татар довелося виїхати в Україну. Меджліс кримськотатарського народу в 2016 році був визнаний у Росії екстремістською організацією, а його діяльність заборонена.