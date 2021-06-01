Чубаров назвав «нікчемним» вирок щодо нього в Криму і має намір звертатися в ЄСПЛ

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії прокоментував заочний вирок підконтрольного Росії Верховного суду Криму, назвавши його «юридично нікчемним».

Суд у Сімферополі 1 червня призначив Чубарову покарання у вигляді шести років позбавлення волі і 200 тисяч рублів штрафу за звинуваченням в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

«Зрозуміло, що це рішення юридично нікчемне, оскільки воно ухвалене російським окупаційним судом. Всі ті люди, які ініціювали і фабрикували цю справу, а також ті, хто оголошував рішення сьогодні – реальні злочинці, їх всіх наздожене відповідна кара», – сказав Чубаров.

Також голова Меджлісу кримськотатарського народу прокоментував можливий запит Росії в Інтерпол для його видачі російській владі.

«Такі прецеденти були, Росія неодноразово намагалася домогтися мого видворення з нашої території на нашу ж територію, тільки тимчасово окуповану Росією. Але Інтерпол відмовляв, і якщо знову буде звернення Росії, не сумніваюся, що Інтерпол знову в цьому їй відмовить», – вважає Чубаров.

За його словами, рішення суду буде оскаржене в Європейському суді з прав людини «після проходження всіх російських судових інстанцій».

«Ми очікуємо від подальших процедур, в тому числі і з Європейським судом із прав людини, остаточного з’ясування всіх деталей оформлення цієї незаконної справи, проведення незаконних слідчих заходів, а також виявлення всіх причетних до цього злочину проти мене, щоб при можливості всі понесли відповідне покарання», – сказав Чубаров.

Після оголошення вироку адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що має намір оскаржити заочний вирок. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар назвала «ганебним судилищем» процес над Чубаровим в Криму і винесений йому вирок.

У прокуратурі АРК і Севастополя кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як «порушення законів і звичаїв війни».

На засіданні суду в Криму 24 травня звинувачення запросило 9 років позбавлення волі для Чубарова. Голова Меджлісу, коментуючи вимогу звинувачення, назвав процес над ним у Криму «судилищем», яке ніяк не змінить його життя.

У кінці березня 2020 року слідком Росії по Криму заочно висунув звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями «організація масових заворушень» і «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

У липні минулого року суд у Сімферополі почав розглядати по суті кримінальну справу щодо Чубарова.

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.