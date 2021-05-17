«Росія наслідує практику СРСР»: Чубаров про переслідування в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у День пам’яті жертв політичних репресій нагадав про переслідування, які відбуваються в анексованому Криму, і наголосив, що Росія наслідує практику колишнього СРСР у цьому.

«Схиляємо голови на знак скорботи і поваги перед пам’яттю мільйонів жертв політичних репресій і масових убивств мирних людей на території України, які відбувалися протягом десятиліть режимом колишнього СРСР. Сучасна Російська Федерація продовжує політику колишнього СРСР, здійснюючи вбивства, політичні репресії і переслідування громадян України на тимчасово окупованих нею територіях України – Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей», – написав Чубаров на своїй сторінці у фейсбуці 16 травня.

Він наголосив, що «тільки звільнення окупованих територій України зупинить російський молох війни, який, прийшовши на українську землю, навис над усім волелюбним світом».

МЗС України в День пам’яті жертв політичних репресій у рамках кампанії «Вірність собі – не злочин» запустило проєкт «Незламні» на підтримку українців і кримських татар, «незаконно заарештованих Росією в тимчасово окупованому Криму».

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Пам’ять жертв політичних репресій в Україні щорічно вшановують у третю неділю травня.

За даними Інституту національної пам’яті, у період «Великого терору» на території тодішньої УРСР було засуджено 198918 людей, з яких близько двох третин – до розстрілу, решта були відправлені до в’язниць і таборів.