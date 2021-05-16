Тоталітарна система перетворила тисячі людей на таборовий пил – Зеленський у День пам’яті жертв політичних репресій

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв політичних репресій заявив, що тоталітарна система радянських часів перетворила тисячі людей на таборовий пил.

«Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил. Горезвісним символом цих злочинів є Биківнянський ліс на околиці Києва. Упродовж 1937-1941 років він був місцем таємного поховання жертв політичних репресій, закатованих і розстріляних НКВС у київських в’язницях», – сказав Зеленський.

Він заявив, що сучасне покоління і незалежна Україна, «завжди ставитимуть захист життя, здоров’я, свободи й гідності кожної людини як найвищу цінність».

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Пам’ять жертв політичних репресій в Україні щорічно вшановують у третю неділю травня.

За даними Інституту національної пам’яті, у період «Великого терору» на території тодішньої УРСР було засуджено 198918 людей, з яких близько двох третин – до розстрілу, решта були відправлені до в’язниць і таборів.