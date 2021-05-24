Чубаров відреагував на вимогу російського обвинувачення присудити йому 9 років за ґратами

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував вимогу російського обвинувачення в Криму присудити йому дев’ять років позбавлення волі у справі про буцімто «організацію масових заворушень» 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту.

«Всі ці судилища, які відбуваються щодо мене, нашого лідера Мустафи Джемілєва, щодо Ленура Іслямова – вони всі повернуться до тих, хто насправді є злочинцем і намагається своїми сфальсифікованими, незаконними діями, приховати власну злочинність», – сказав Чубаров у коментарі для проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Чубаров додав, що для нього «це ніяк не змінює спосіб життя».

«Для мене це ніяк не змінює спосіб життя, ані нашу боротьбу за деокупацію Криму. Тут треба думати про тих кримських татар, етнічних українців, яких засуджують на реальні терміни ув’язнення, які є заарештованими і перебувають в російських тюрмах. Передусім нам треба думати про них», – сказав Рефат Чубаров.

Раніше сьогодні стало відомо, що на засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму сторона обвинувачення запросила для Чубарова 9 років позбавлення волі.

Рефата Чубарова в анексованому Криму звинувачують в «організації масових заворушень 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту».

Торік російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Сам Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.