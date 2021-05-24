«Справа Чубарова» в Криму: голову Меджлісу хочуть посадити на 9 років

На засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму у справі проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого на півострові судять заочно, сторона обвинувачення запросила для нього дев’ять років позбавлення волі в колонії загального режиму. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на російські та кримські ЗМІ.

Чубаров і його захист поки це не коментували.

Рефата Чубарова в анексованому Криму звинувачують в «організації масових заворушень 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту».

Торік російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Сам Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.