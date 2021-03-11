У стратегію деокупації Криму не увійшла «низка принципових позицій Меджлісу» – Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував затвердження стратегії деокупації Криму, про яку 11 березня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як написав Чубаров на своїй сторінці у фейсбуці, члени Меджлісу брали участь в обговоренні початкового тексту публічної частини документа, однак не всі їхні пропозиції і зауваження були враховані.

«Низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу, які, на наше переконання, обов’язково повинні бути включені в перелік завдань державної політики, спрямованих на забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України та її безпечної інтеграції, в схвалений текст стратегії не увійшли», – повідомив Чубаров.

За його словами, члени Меджлісу пропонували внести до переліку завдань стратегії «захист і реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу в складі суверенної і незалежної Української держави».

«Або, скажімо, в розділ «Пріоритетні напрямки», де йдеться про передумови реінтеграції тимчасово окупованої території, ми пропонували записати «визначення статусу Криму як національно-територіальної автономії, яка утворюється в межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, і яка є невід’ємною складовою України», – йдеться в повідомленні.

За словами Чубарова, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що «всі висловлені нами пропозиції можуть бути деталізовані і взяті в роботу при розробці Кабінетом міністрів України плану заходів щодо реалізації стратегії деокупації Криму».

«Шкода, що у схваленій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом? І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу?» – зазначив голова Меджлісу.

У РНБО заяву Чубарова не коментували.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував затвердження стратегії і назвав три етапи повернення Криму. За його словами, це: стратегія, консолідація і синергія.

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про розробку «першого фундаментального документа з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, що дає чіткі вказівки про те, яким способом ми будемо рухатися по питанню деокупації Криму».

Данілов також повідомив, що стратегія деокупації Криму – відкритий документ, з яким «всі зможуть ознайомитися» і в якого буде англомовна версія. Її отримають іноземні партнери України «найближчим часом», сказав секретар РНБО.