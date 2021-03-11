РНБО ухвалила проєкт Стратегії деокупації й реінтеграції Криму

Рада національної безпеки й оборони України на засіданні 11 березня ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Це перший фундаментальний документ із часів окупації Кримського півострова Росією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму», – заявив Данілов.

За його словами, документ розробляли протягом року. Подробиць секретар РНБО не навів.

Представник президента в АРК Антон Кориневич назвав рішення РНБО «важливим державницьким історичним рішенням».

«Сьогодні справді історичний день. РНБО схвалила Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, її публічну частину. Це справді важливе державницьке історичне рішення. Воно важливе для наших громадян з тимчасово окупованих територій, для внутрішньо переміщених осіб з Криму та для наших міжнародних партнерів напередодні запуску Кримської платформи», – написав Кориневич у фейсбуці.

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