«Справа Чубарова» в Криму – в МЗС України відреагували на намір засудити голову Меджлісу на 9 років

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала «політикою залякування» вимогу російського обвинувачення в Криму засудити до дев’яти років позбавлення волі голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять на окупованому півострові заочно.

«Чергова демонстрація політики залякування і тиску на корінний народ Криму. Російські окупанти, які проводять заочне «судилище» над головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим за опір окупації Росією Криму, хочуть дати йому 9 років колонії», – написала Джеппарова в твітері.

На засіданні підкотрольного Кремлю Верховного суду Криму 24 травня сторона обвинувачення запросила 9 років позбавлення волі для Чубарова, вказуючи, що вина Чубарова повністю доведена свідченнями потерпілих, свідків та іншими доказами у справі».

Рефат Чубаров назвав процес «судилищем» і сказав, що для нього «це ніяк не змінює спосіб життя».

Оголошення вироку заплановане на 1 червня.

Рефата Чубарова в анексованому Криму звинувачують в «організації масових заворушень 26 лютого 2014 року за стінами кримського парламенту».

Торік російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії». Сам Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.