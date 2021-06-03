У ЄС не визнають винесений в окупованому Криму вирок Чубарову

Європейський союз не визнає незаконної анексії Криму Ро сією, а тому не визнає і винесений підконтрольним Кремлю судом політично мотивований вирок главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

«Винесення вироку пану Чубарову є серйозним порушенням його прав людини та ще одним прикладом переслідування кримськотатарської громади російською «владою», – мовиться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

Він наголосив, що вирок Чубарову ілюструє серйозне погіршення стану справ з правами людини на Кримському півострові після його окупації Росією.

«Заборона на діяльність Меджлісу повинна бути скасована без подальших зволікань. ЄС повторює, що всіх незаконно затриманих громадян України на півострові Крим необхідно негайно звільнити», – заявили у ЄС.

Суд у Сімферополі 1 червня засудив його до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Адвокат Микола Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу на заочний вирок Чубарову в Сімферополі. Адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що також має намір оскаржити заочний вирок.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров назвала «ганебним судилищем» процес над Чубаровим в Криму і винесений йому вирок. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав вирок «знущанням».

У Прокуратурі АРК кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як «порушення законів і звичаїв війни».

Сам Чубаров в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії назвав вирок «юридично нікчемним». Він сказав, що має намір звертатися у ЄСПЛ.

На засіданні суду в Криму 24 травня звинувачення запросило 9 років позбавлення волі для Чубарова. Голова Меджлісу, коментуючи вимогу звинувачення, назвав процес над ним у Криму «судилищем», яке ніяк не змінить його життя.

У кінці березня 2020 року слідком Росії по Криму заочно висунув звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями «організація масових заворушень» і «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

У липні минулого року суд у Сімферополі почав розглядати по суті кримінальну справу щодо Чубарова.

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.