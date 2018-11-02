Я вже звик – Чубаров про своє включення до санкційного переліку Росії

«Я звик до таких речей» – так голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на рішення Росії включити його до переліку осіб, які підпали під санкції. 322 особи та 68 компаній увійшло до санкційного переліку, оголошеного в четвер Росією. Під російські санкції потрапили впливові українські високопосадовці та бізнес-лідери.

Санкційний перелік – не єдиний інструмент репресій e Росії, заявляє Чубаров. «Росія практично перетворилась на авторитарну державу, має багато інструментів, спрямованих на репресії власних громадян, тобто громадян Росії, а також обмеження прав іноземців і переслідування іноземців», – наголосив Чубаров в інтерв’ю «Голосові Америки».

Запроваджуючи санкційний перелік, Росія, на думку Чубарова, може переслідувати подвійну мету: вплинути на думки росіян, а також намагатись вплинути на громадську думку в Україні.

Не виключаю, що другим завданням цього переліку є спроба маніпулювати суспільною думкою в Україні

«Я це сприймаю як дії Росії, які спрямовані на вирішення двох завдань, – заявив Чубаров. – Перше, для внутрішнього використання. Весь час потрібно підкидати якісь нові аргументи у піч, щоб підтримувати озлоблення російського суспільства щодо Заходу і щодо України», – вважає він.

«Не виключаю, що другим завданням цього переліку є спроба маніпулювати суспільною думкою в Україні», – каже Чубаров.

У російських політичних шоу вже трохи зачіпається ця тема. «Вони намагаються закинути в Україну думку про те, що, можливо, ті, кого не відзначено у цьому переліку, можуть бути ледь не агентами Росії», – наголошує Чубаров.

«Усе це робиться в такому стилі злих жартів, але насправді з тією метою, щоб такі думки могли десь закріпитись у свідомості українців», – припустив він.

Говорячи про інші репресивні інструменти Росії, Чубаров вказав на так званий «перелік організацій та фізичних осіб, стосовно яких є повідомлення про їхню долученість до екстремістської діяльності або тероризму», який веде російська державна установа «Росфімоніторинг».

«Мене внесли до цього переліку десь років два тому. Сьогодні я спеціально подивився, який у мене там номер, адже цей перелік постійно розширюється. Коли мене включили до нього, я був трьохтисячний із чимось, а зараз я 8112-й номер по порядку «Росфінмоніторингу», – розповів Чубаров.

Він припустив, що, якщо нові заходи буде поширено і на окупований Крим, російська влада зможе забрати його земельну ділянку. «Вони можуть відібрати у мене мою ділянку, на якій я так і не побудував собі дім», – наголосив Рефат Чубаров.