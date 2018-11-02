Санкції Росії: чому Україна не злякалася

Росія запровадила економічні санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Як реагували на ці обмеження українські політики та урядовці, які цілі переслідує Росія і чи вплинуть санкції на економіку України? Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников аналізував разом із одним із фігурантів санкційного списку, народним депутатом України Андрієм Тетеруком та економістом, головою правління громадської організації «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» Ігорем Бураковським.