Хто виграє, а хто програє від санкцій Росії – експерти США

«Це – політичний крок, націлений на російську аудиторію» – так прокоментував запровадження російських санкцій проти України Ондрей Шнейдер, голова досліджень Асоціації фінансових установ International Institute of Finance (IIF) в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Запровадження санкцій може зіграти на руку лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, переконаний аналітик, адже цей крок «відносить її до одного табору» з президентом України Петром Порошенком та іншими підсанкційними.

А от ті, хто не потрапив до санкційного переліку, можуть привернути увагу до себе, вважає провідний дослідник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

«Врешті, я думаю, це буде відчутніше для тих, кого в цьому переліку немає, бо їм доведеться пояснити, що вони для цього такого зробили», – сказав Ослунд у коментарі «Голосові Америки».

А от стосовно економічного впливу російських санкцій думки експертів розійшлись.

Запровадження Росією санкцій проти України не матиме відчутного економічного впливу, вважає Шнейдер. Інформації стосовно суті санкцій небагато, але видається, що їх економічний вплив буде незначним, зауважив він.

Багато з тих, кого Росія включила до санкційного переліку, взагалі не мають бізнесу в Росії або не мають великого впливу, переконаний Ерік Гонц, відповідальний за програми в Європі та Євразії Центру міжнародного приватного підприємництва США СЕРА.

Санкції зачіпають велику частину української економіки, а саме – майже всі металургійні та сільськогосподарські підприємства, крім тих, які належать людям, що вважаються проросійськими

«Декілька осіб, включених до переліку, не мають відомих діючих бізнесів у Росії, і тому на них це не матиме впливу. Загалом вплив тих, хто має активний бізнес у Росії, відносно невеликий», – заявив Гонц у коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Іншої думки дотримується Андерс Ослунд, який вважає, що санкції можуть позначитись на сільському господарстві та металургії України.

«Санкції зачіпають велику частину української економіки, а саме – майже всі металургійні та сільськогосподарські підприємства, крім тих, які належать людям, що вважаються проросійськими», – заявив Ослунд в коментарі «Голосові Америки».

Підприємства, які залежать від торгівлі з Росією, можуть зазнати втрат, вважає аналітик.

«12 відсотків української торгівлі зараз із Росією, третину з якої складає експорт продуктів сільського господарства та металургії. Це буде відчуватися, але не так сильно», – каже Ослунд.

Нові дії лише підтверджують нещодавні тенденції в інвестиціях та торгівлі – рух від Росії і до Європейського союзу, Туреччини та більш далеких країн

Запровадження санкцій лише утверджує Україну на шляху до Європи і її віддалення від Росії, вважає аналітик.

«Нові дії лише підтверджують нещодавні тенденції в інвестиціях та торгівлі – рух від Росії і до Європейського союзу, Туреччини та більш далеких країн», – наголошує Гонц.

На Росію незабаром очікуватиме новий раунд санкцій, нагадує Ослунд.

«Проти Росії буде запроваджено три групи санкцій у найближчому майбутньому в будь-якому разі. 6 листопада почнуть діяти санкції у відповідь на використання хімічної зброї в Англії. За законом, будуть оновлені санкції проти наближених до Путіна олігархів і великих підприємств. Також нові санкції будуть запроваджені за новим законом у відповідь на різні агресивні дії Росії», – каже він.

У четвер Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшли до санкційного переліку, оголошеному Росією. Під російські санкції потрапили впливові українські високопосадовці та бізнес-лідери.