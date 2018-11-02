Відповідь на автокефалію чи намагання забрати активи – експерти про санкції Росії проти України

Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшло до санкційного переліку, оголошеному в четвер Росією. Під російські санкції потрапили українські високопосадовці та бізнес-лідери. Зокрема, серед компаній у переліку – залізорудний комбінат Ferrexpo та сільськогосподарський гігант Kernel.

«Це буде в усіх заголовках газет, але, ймовірно, не матиме суттєвого економічного впливу, адже обсяг торгівлі з Росією значно впав за останні роки», – зазначив Тімоті Еш, стратег компанії BlueBay Asset Management, к коментарі агентству Bloomberg.

«Можливо, це відповідь на [очікуваний – ред.] статус автокефалії – і дуже емоційна реакція Москви», – написав Еш у твітері.

Шляхом запровадження санкцій Росія може прагнути отримати активи українських компаній, які все ще залишились у Росії, вважає політолог, викладач Королівського коледжу у Лондоні Александр Кларксон.

«Можливо також, що Кремль уже не вважає, що може впливати на ділову еліту України, і зараз захоплює будь-які активи, які українські бізнес-групи залишили в Росії», – написав Кларксон у твітері, коментуючи інший допис Еша про санкції: «Цей крок тільки підштовхне Україну далі в орбіту Заходу».

«Це посилить конфлікт між двома сусідами», – пише Bloomberg. Агентство також зазначає, що акції компанії Ferrexpo зросли на 1,8 відсотка в Лондоні.

Санкції ще більше віддалятимуть Київ від Москви, переконаний Тімоті Еш.

«Небагато компаній та осіб, які потрапили під санкції, мають суттєвий бізнес із Росією натепер», – наголосив Еш у коментарі для Bloomberg. «Це завдасть остаточного удару по будь-якому політику, схильному до більш поміркованої позиції стосовно Росії, перед президентськими виборами», – додав він.

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