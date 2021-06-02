«Це політика витіснення корінного народу з Криму»: у президента Зеленського засудили вирок Чубарову

У Представництві президента України в АРК заявили, що засуджують вирок Верховного суду Криму, підконтрольного російській владі, стосовно голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Суд у Сімферополі 1 червня засудив його до шести років ув’язнення і штрафу, визнавши винним в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Як йдеться в коментарі представництва, винесений вирок «є нічим іншим, як продовженням політики витіснення корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів із Криму».

«Це є актом придушення будь-яких проявів непокори окупаційній владі і черговою спробою стерти в тимчасово окупованому Криму будь-яку іншу національну ідентичність, крім російської», – заявили у відомстві.

Там вкотре закликали Росію «припинити переслідування в Криму громадян України за національними і релігійними ознаками, за їхні погляди і переконання, за позицію і її вираження».

Адвокат Микола Полозов повідомив, що вже подав апеляційну скаргу на заочний вирок Чубарову в Сімферополі. Адвокат голови Меджлісу кримськотатарського народу за призначенням Олександр Осокін заявив, що також має намір оскаржити заочний вирок.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров назвала «ганебним судилищем» процес над Чубаровим в Криму і винесений йому вирок. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас назвав вирок «знущанням».

У Прокуратурі АРК кваліфікували вирок суду щодо Чубарова як «порушення законів і звичаїв війни».

Сам Чубаров в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії назвав вирок «юридично нікчемним». Він сказав, що має намір звертатися у ЄСПЛ.

На засіданні суду в Криму 24 травня звинувачення запросило 9 років позбавлення волі для Чубарова. Голова Меджлісу, коментуючи вимогу звинувачення, назвав процес над ним у Криму «судилищем», яке ніяк не змінить його життя.

У кінці березня 2020 року слідком Росії по Криму заочно висунув звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями «організація масових заворушень» і «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

У липні минулого року суд у Сімферополі почав розглядати по суті кримінальну справу щодо Чубарова.

Прокуратура АРК і Севастополя відкрила провадження через кримінальну справу, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.