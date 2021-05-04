Ракети Путіна: якою зброєю вихваляється Росія?

«Авангард», «Сармат», «Буревісник» чи «Посейдон» – що приховують ці гучні назви, які постійно повторюють у Росії, коли мова йде про новітні розробки російської оборонної промисловості? Цю зброю вже не вперше згадував і президент Росії Володимир Путін у своєму посланні Федеральним Зборам. Які з цих ракет реальні, а які залишаються фантазією Кремля?

«Він прямує до мети, як метеорит», – ці слова про комплекс «Авангард» президент РФ Володимир Путін сказав у посланні Федеральним Зборам ще у 2018 році. Цьогоріч, розповідаючи про новітню зброю Росії, він знову повторив назву «Авангард» та інші розробки.

Успішними можна вважати тільки два проєкти. Перший – це «Авангард»

«Успішними можна вважати тільки два проєкти. Перший – це «Авангард». Завершились випробування і почалося його розгортання. Темпи постачання хоча б більш-менш системні, тобто на сьогоднішній момент розгорнуто дві третини одного полку, тобто 4 із 6 ракет. А загалом планується розгорнути два полки, тобто 12 ракет до 2027 року», – розповідає військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Фактично «Авангард» – це гіперзвуковий крилатий бойовий блок. Для його запуску використовують модифікацію ще радянських міжконтинентальних балістичних ракет. Та й власне сам проєкт з'явився ще в Союзі, тепер його просто допрацювали. В Росії переконують – швидкість «Авангарду» перевищує швидкість звуку у 20 разів і, мовляв, аналогів такої зброї у світі немає.

Ракети до оснащення «Авангардом» несли шість бойових частин

«Але є велика проблема, тому що ці міжконтинентальні ракети до оснащення «Авангардом» несли шість бойових частин. Оскільки Росія зв'язана міжнародними домовленостями, і кількість пускових установок і, власне кажучи, ракет обмежена, то фактично можна говорити про те, що боєготовність зменшилась якщо не в шість разів, то в чотири рази точно. Тому що з цих шести боєголовок щонайменше дві-три вражали ціль. Тепер же, як вони розповідають, із вірогідністю близькою до ста відсотків вони можуть вразити ціль, але одну», – розповідає військовий експерт Михайло Жирохов.

Про реальну швидкість «Авангарду» експерти сперечаються, але погоджуються, що гіперзвук робить його невидимим для протиракетної оборони. Щоправда, російський військовий експерт Юрій Федоров упевнений, що і без «Авангарду» російські ракети спроможні подолати американську ПРО, оскільки вона спрямована на захист від Північної Кореї та Ірану.

Це безглуздий задум. Для підтримання стратегічної стабільності достатньо звичайних боєголовок

«Це безглуздий задум. Безглуздий, тому що так, можна створити такий пристрій, таку літаючу, високозахищену від теплового нагрівання боєголовку чи, так би мовити, засіб доставки боєголовки, але він просто не потрібен. Не потрібен, тому що найбільш ефективні і достатні для підтримання стратегічної стабільності звичайні боєголовки, які знаходяться на російських стратегічних ракетах», – вважає Юрій Федоров.

«Сармат» замість «Воєводи»

З-поміж таких ракет у Росії досі на бойовому чергуванні перебувають, створені на українському «Південмаші», ракети «Воєвода» або як їх називають у світі – «Сатана». Термін експлуатації зброї продовжували вже декілька разів. Замінити «Воєводу» повинен «Сармат». Перший полк ракет, як заявив Путін, буде на бойовому чергуванні вже до кінця наступного року.

«Абсолютно не розумію як вони будуть розгортати щонайменше полк до кінця 2022 року, як вони розгорнуть оці 6 ракет, не провівши жодного випробування.

Не розумію як вони розгорнуть ракети, не провівши жодного випробування

Все те, що на сьогоднішній момент проводилось, – це були масогабаритні так звані макети, воно виключно вийшло із пускової шахтної установки, певну кількість кілометрів пролетіло і просто впало», – розповідає Микола Бєлєсков.



«Для того, щоб переконатися в тому, що ця ракета дійсно літає, дійсно боєголовки потрапляють туди, куди їх націлили, потрібно декілька десятків випробувань. Скажімо, ракета «Булава», яка призначена для запуску з підводних човнів, у неї льотні випробування продовжувались чи не десять років, тому що весь час щось виходило з ладу. Для того, щоб прийняти ракету на озброєння, потрібно щонайменше 5-7 успішних запусків», – вважає Юрій Федоров.

Секретні «Посейдон» та «Буревісник»

Другим успішним проєктом, про який згадував Путін, Микола Бєлєсков називає «Кинджал». Це гіперзвуковий комплекс, яким оснащують винищувачі Міг-31. Зброя вже є у Південному військовому окрузі, який межує з Україною. На фінальній стадії випробувань також крилата гіперзвукова ракета для підводних човнів та надводних кораблів «Циркон».

А ось такі проекти як «Посейдон» – «ядерний підводний човен-безпілотник» – чи «Буревісник» – «ракета необмеженої дальності з ядерною енергетичною установкою», на думку експертів, далекі до завершення.

Ракета пролетіла три секунди і зазнала аварії

«Щодо «Буревісника», то була спроба запустити його, це по суті такий літаючий ядерний реактор. Начебто ця ракета пролетіла три секунди і зазнала аварії. Щодо «Посейдону», то розробляється і начебто має бути прийнятий на озброєння у цьому році або наступному підводний човен, який є носієм цих «посейдонів». Це звичайний атомний підводний човен, але пристосований до того, щоб у нього в корпусі була така здоровенна торпеда. Щодо самої торпеди ніякої інформації про успішні випробування чи прогрес немає», – розповідає Юрій Федоров.

Сенс цих всіх озброєнь – посадити американців за дуже довгі переговори по стратегічній стабільності

«Сенс цих всіх озброєнь, які оголошував Путін, і їх розвивають – це, власне, посадити американців за дуже довгі переговори по стратегічній стабільності. Тобто росіяни отримають головне, що буде така тема, де будуть вони, де будуть американці, можливо, підключать інші держави, і це розтягнеться на роки. І це буде круто, класно, статусно і це, мабуть, основна їхня ціль, тому що та кількість яка їх (ракет «Авангард» – ред.) розгорнута – вона незначна і перспективи теж не особливо райдужні щодо подальшого розгортання», – вважає Микола Бєлєсков.

У своєму посланні Володимир Путін також згадав крилаті ракети «Калібр». Вони відносно давно прийняті на озброєння і використовувались у війні в Сирії. Щоправда, схоже, і ця зброя може дати збій. Днями невдалий запуск здійснили з фрегата «Маршал Шапошников».