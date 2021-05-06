В Вашингтоне победили сторонники наказания Москвы – Пионтковский о визите Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину с вестью о том, что во внутренней борьбе в администрации Байдена победили сторонники защиты Украины и строгого наказания Москвы в случае расширения ее агрессии, считает российский политолог Андрей Пионтковский.

Он отмечает, что в США на протяжении последнего месяца шла борьба вокруг двух назначений: Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам и Мэтью Рожански, которого Андрей Пионтковский называет «Кремлевским агентом влияния». «Он чуть не проскочил на пост директора по России в Совете нацбезопасности, но был остановлен возмущением друзей Украины», – говорит Пионтковский.

Нельзя сказать, что позиция администрации США становится более жесткой по отношению к России – решимость и была, и есть достаточно твердой, уверен Пионтковский:

«Позиция военно-политического истеблишмента всегда была единой: и при Трампе, и при Байдене, – поясняет он, – при Трампе эту картину осложнял сам Трамп своей удивительной привязанностью к господину Путину. Но военно-политический истеблишмент (в лице Помпео и того же министра обороны) преодолевал эту слабость, и Украина, как вы помните, получила летальное оружие. То же самое и сегодня: в администрации Байдена присутствует бывший госсекретарь Джон Керри, типичный Путин-ферштейн, который пытается продавливать свою политику. Байден старается с ним считаться, потому что Кэрри – фронтмен левого крыла Демократический партии. Эта необходимость считаться и сказывается в таких оговорках Байдена как «да, мы будем жестко противостоять Путину, но мы готовы сотрудничать по важным вещам», что создает несколько противоречивое впечатление. Но в целом решимость истеблишмента – бесспорна. Это не вопрос сочувствия к молодой демократии, это вопрос нацбезопасности США».

«Это очень важно и символично. Это последовательный сигнал», – говорит он о визите госсекретаря США в Украину.

После визита Блинкена мы узнаем лишь малую часть этих переговоров, считает американист Александр Потехин. Но сам факт прибытия его в Украину – «добрый знак»: за время на посту он посетил еще мало стран.

Что такое арест «русского триллиона», какие возможности экономического удара по России есть у США, и чего ожидать от них непосредственно на поле боя? Об этом в эфире:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Россия отвела лишь часть войск от украинской границы, поэтому угрозы сохраняются, и США будут следить за действиями Кремля. «Россия имеет возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать», – сказал Блинкен и добавил, что высоко ценит то, какую сдержанность демонстрирует Украина на фоне российских провокаций, несмотря на потери, которые несет. «Мы активно рассматриваем возможность усиления сотрудничества и помощи Украине в вопросах безопасности», – сказал Блинкен. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, анонсировал «возможное двустороннее очень серьезное соглашение» с США в будущем.

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